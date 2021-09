Meteo, ancora una settimana senza scossoni

Una vasta area di alta pressione sta interessando il Mediterraneo centro-occidentale, con cedimento a partire da domenica. Temperature stazionarie o in lieve aumento a fine settimana ma gradevoli. Instabilità per lo più sui rilievi oggi e sul fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi 6 a domenica 12 settembre

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Sulle Alpi soleggiato al mattino e nubi cumuliformi al pomeriggio principalmente sui settori di confine, con occasionali rovesci o deboli temporali isolati, in particolare oggi e poi a partire da giovedì. Temperature sostanzialmente stazionarie o in lieve aumento con massime attorno 26/30 °C e minime tra i 15 e i 19 °C in pianura. Al mare massime tra 25 e 27°C, minime 18/20 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste.

Tendenza successiva: qualcosa potrebbe cambiare dall’inizio della prossima settimana con possibili perturbazioni atlantiche che potrebbero portare la tanto attesa pioggia.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi la 10° Giornata della Meteorologia sul tema "Il clima è già cambiato... anche per il Monviso" che si terrà a Busca il 18-19 settembre 2021. Una giornata per incontrare e dibattere con i Maggiori Esperti di Meteorologia e Climatologia

https://giornatameteo.com/

