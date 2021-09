Covid, Bassetti: "Tanti cattivi maestri piangeranno per le conseguenze civili e penali"

"Finito il briefing con tutto il team della Clinica Malattie Infettive. Situazione molto tranquilla per quanto riguarda il Covid: pochi ricoverati (7) e molte dimissioni negli ultimi due giorni (4)". A scriverlo, sulla propria pagina Instagram è il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti.



"Anche in questo weekend - scrive Bassetti - abbiano avuto 4 nuovi ricoveri di 50-60enni non vaccinati, di cui uno intubato e trasferito in terapia intensiva. Questi sono i dati e i fatti. Questa ondata estiva sembra ormai stabilizzata e in via di risoluzione. Mi pare che quest'estate abbia dimostrato che tutti i vaccini fin qui approvati funzionano: proteggono parzialmente dalla infezione anche della Delta, riducono la durata del virus nelle nostre vie respiratorie (contagiosità) e evitano la progressione clinica verso la forma grave.