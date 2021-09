Savona, la scrittrice albese Franca Benedusi si aggiudica il XIV Premio Letterario Internazionale 'Priamar'

La cerimonia di consegna si è svolta sabato 4 settembre nella sala Rossa del Comune di Savona di fronte alle massime autorità locali e ad una platea che ha applaudito la motivazione del successo, decretata dalla giuria composta da Massimo Peloso, Ornella Secchi, Elisabetta Di Palo, Gabriele Lequio e Simona Carrera: “La narrazione della scrittrice, pur se a tratti impegnativa, descrive con estrema accuratezza i luoghi in cui si svolge l’intero romanzo. La protagonista catapultata suo malgrado in un mondo a lei sconosciuto, la guerra, essendo giovanissima cerca di superare gli ostacoli che trova durante il periodo del conflitto nel percorso di vita. La dinamica strutturale decisa, imperativa, vincolante ai fatti vissuti, li rende decisamente amabili al lettore senza scalfire il vero significato… liberarsi da ciò che fa male al nostro vedere e soprattutto al nostro cuore” .

“Ogni premio ricevuto - parole dell’autrice - è molto importante per me e mi fa provare grande emozione. I miei racconti sono ambientati in Alta Langa, ma rispecchiano un periodo in cui il modo di vivere era uguale in ogni parte d’Italia. Sono ambientati negli anni Cinquanta, nel dopoguerra, quando c’era voglia di fare, con infinita speranza nel cuore e tanto rispetto per tutto e tutti”.