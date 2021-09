Autostrada, camion contro auto all'ingresso del casello a Bolzaneto

Disagi questa mattina intorno alle 7 per gli automobilisti in autostrada all'altezza di Bolzaneto, dove un camion si è scontrato contro un'auto al casello in ingresso, in direzione Genova.



Per fortuna l'incidente non ha avuto gravi conseguenze, si segnala un ferito trasportato in ospedale in codice giallo.



Sul tratto di autostrada interessato non sono mancate le code per le operazioni di sgombero dei mezzi dalla carreggiata.



