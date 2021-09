Organizzare il matrimonio perfetto: quanto conta la figura del wedding planner?

Il giorno del matrimonio è tra i più importanti della vita, ma è anche uno dei giorni che molte coppie temono particolarmente, soprattutto per via delle diverse fasi organizzative. Spesso, infatti, si ha paura di non riuscire ad organizzare alla perfezione tutto, magari per mancanza di tempo o perché ci si rivolge a persone poco competenti, rischiando di deludere le aspettative degli invitati. Proprio per questo motivo, nella maggior parte dei casi, le coppie scelgono di rivolgersi a dei veri professionisti del settore, i wedding planner.

Di cosa si occupa il wedding planner?

Per l’organizzazione di un matrimonio da favola ci si rivolge spesso al wedding planner, un professionista del settore che si occupa della gestione di tutte le fasi organizzative relative al ricevimento. È una figura serie ed affidabile che accompagna i futuri sposi in ogni decisione, consigliandogli le scelte migliori da fare per il proprio matrimonio.

In Italia negli ultimi anni, la figura del wedding planner si è sviluppata enormemente, coinvolgendo oltre 90.000 imprese locali operanti nel settore delle forniture e dei locali. Si è creato nel corso del tempo un grosso giro d’affari legato proprio alla figura del wedding planner, questo è sicuramente un dato importantissimo, visti anche i periodi di crisi vissuti durante la pandemia.

Le caratteristiche principali di un wedding planner sono la creatività, il dinamismo, la capacità organizzativa, e soprattutto, l’entusiasmo. Le coppie che si rivolgono ad un wedding planner per il loro matrimonio, sanno di poter contare su una persona affidabile e professionale, che si occupa di progettare ed allestire alla perfezione le sale del ricevimento.

In questo modo, ai futuri sposi vengono risparmiati la fatica e lo stress legati all’organizzazione e agli ospiti si offre la possibilità di trascorrere una giornata tranquilla e serena, con la cura di ogni dettaglio.

Gli stranieri scelgono l’Italia per i loro matrimoni

Secondo alcuni dati è emerso che sempre più stranieri scelgono l’Italia per i loro matrimoni. Da sempre il nostro paese affascina tantissimi stranieri provenienti da varie parti del mondo, si appassionano alla storia e alla cultura delle nostre città, ai sapori unici della nostra tavola e alla bellezza dei nostri paesaggi.

Tra i luoghi maggiormente scelti dagli stranieri per l’organizzazione del loro matrimonio, ci sono in particolare la Costiera Amalfitana e la Toscana. Con l’aumento delle richieste, si è pian piano creato un vero e proprio business che coinvolge oltre 440.000 stranieri, decisi ad organizzare le proprie nozze in Italia.

Sono sempre di più i servizi offerti agli stranieri per l’organizzazione del matrimonio all’italiana, per il quale si scelgono le location più belle e romantiche, i prodotti enogastronomici caratteristici e di ottima qualità e musiche ed atmosfere uniche e speciali. Per l’organizzazione dei matrimoni stranieri in Italia, i professionisti del settore, generalmente, si occupano dell’allestimento su spiagge, all’interno di ville e dimore storiche, in piccoli e caratteristici borghi, in maestosi castelli, o su terrazze panoramiche e giardini.

Secondo alcuni dati statistici, è evidente che la maggior parte degli stranieri che scelgono di sposarsi in Italia, provengono dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra.