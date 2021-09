Cisano, il rock torna ad essere protagonista per gli ultimi due appuntamenti di "Musica in piazza"

Ultimi due appuntamenti, domani e giovedì 9 settembre luglio, alle ore 20.30, in piazza Gollo, a Cisano Sul Neva della rassegna “Musica in Piazza” che quest’anno, ha preso il via con un’anticipazione, in occasione della Festa Internazionale della musica, sabato 19 e domenica 20 giugno, per poi diventare un appuntamento fisso tutti i martedì e i giovedì di luglio, agosto e i primi giorni di settembre.

Domani sera, a salire sul palco in piazza Gollo sarà la rockband genovese, formatasi nel 2017, “Fingerlips” che. Lo scorso 15 luglio, a causa del meteo avverso, ha dovuto rinunciare al concerto. La band farà rivivere gli anni ‘80, in oltre due ore di musica, con un repertorio tutto dal vivo che ripercorre la musica rock dal 1980 al 1989 con una scaletta variegata che spazia da brani molto noti al atri rivisitati secondo lo stile tipico anni ‘80. Il gruppo si presenta sul palco con un look stravagante tipico delle band di quel decennio con capelli cotonati e chitarre roboanti. A comporre la band: Enrico Peyrone alle tastiere e synth, Giorgio Milesi, tamburi e rimorchi, Matteo Bavastro, basso ingegnato, William Sormani, chitarre e Barbara Gaggero, voce.

Giovedì 9 settembre chiuderà la rassegna la band, composta da cinque elementi, provenienti da Margherita Ligure e un “infiltrato” di Parma “In t’a bratta Rock band”, nata dalla passione di due chitarristi Luca Mortola e Luca De Lorenzis per lo stile chitarristico di Knopfler, leader dei Dire Straits. Essendo liguri la banda ha voluto dare una connotazione ligure anche al nome della band traducendo in genovese maccheronico il significato di “Dire Straits”. Il loro repertorio propone una ventina di brani sia dei Dire Straits che del solista Mark Knopfler. Saranno Mortola e De Lorenzis ad alternarsi alla chitarra ritmica e solista supportati dai tappeti dei sinth e dai piani di M Maurizio Daniele e dalla ritmica del basso di Stefano di Franco Turrena. A comporre la band: Luca Mortola, Luca De Lorenzis, Maurizio Daniele, Stefano Spocci, Franco Turrera.