Savona 2021, "Andare Oltre" si presenta alla città: "Siamo dei coraggiosi che vogliono lottare su programmi e idee" (FOTO e VIDEO)

"Siamo un gruppo nuovo sceso in campo perché studi di questa città non più decorosa: la vogliamo più a misura d'uomo, per le persone".

Così ha presentato ufficialmente nel point di Corso Italia la sua squadra il candidato sindaco per Savona 2021, il dottor Luca Aschei.

Una presentazione col programma al centro, di cui lo stesso sociologo, consulente e formatore ha sciorinato i punti: "La città dev'essere turistica, abbiamo un mare meraviglioso da anni bandiera blu. Vogliamo un porto elettrico e una città più sostenibile, quindi partiremo dalle basi per un decoro superiore".

"Lavoreremo anche per la cultura: non c'è bisogno di grandi investimenti per mettere in campo grandi idee - prosegue - Lo dimostra la nostra campagna elettorale e i savonesi ci apprezzano per le nostre competenze tecniche, perché sappiamo tutti cosa vuol dire lavorare 12 ore al giorno e risolvere in breve problemi che a volta la burocrazia non riesce a risolvere così prontamente".

Attenzione nel programma anche al decremento delle nascite, alla possibilità di fare attività fisica e sportiva anche al di fuori delle società sportive, ma anche a diverse discipline come la musica. In questo contesto

Massima attenzione ai quartieri, che non chiamiamo periferie

"Siamo vicini alle piccole aziende, vogliamo una città turistica che sfrutti tutte le sue potenzialità, dal mare alla sentieristica fino alla religione - ha continuato il professor Aschei - anche formando i savonesi dando loro gli strumenti giusti".

Tra le principali tematiche importanza la ha, nel programma di Andare Oltre, il porto "che è della città, mentre la città non è del porto - dice Aschei che punta anche a una sempre maggiore collaborazione con Costa - vogliamo un rapporto con l'autorità di sistema portuale che non ci porti spazzatura e depositi di bitume".

Non manca poi il discorso traffico: "Siamo per il casello di Albamare che è utile per risolvere il traffico in città. Non possiamo dimenticare il completamento dell'Aurelia bis e qui mi faccio io una domanda - aggiunge Aschei - Cosa sta facendo l'Amministrazione per risolvere il problema?".

"Siamo dei coraggiosi che vogliono lottare sui programmi e sulle idee. Stiamo crescendo nelle preferenze della gente ma non abbiamo ancora pensato a come vincere. Siamo in una posizione di scalata forte, ora stiamo pensando al ballottaggio" conclude il candidato, il dottor Luca Aschei.