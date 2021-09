Incidente in A10 tra Finale e Pietra: due persone in codice giallo al Santa Corona

Incidente sulla A10, intorno alle 12. L'episodio, le cui cause sono da accertare, ha visto coinvolti due mezzi e si è verificato all'altezza del chilometro 66 in direzione del confine di Stato, tra i caselli di Finale e Pietra Ligure.

Sul posto, oltre al personale di Autostrada dei Fiori e alle Forze dell'Ordine, anche i sanitari della Croce Verde di Finalborgo e della Croce Bianca di Finalmarina. Al termine delle operazioni di soccorso due persone sono state trasportate in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Per quanto invece riguarda il traffico, nel tratto interessato si sono formate code e rallentamenti.

A causa di un secondo incidente segnalato da Autofiori sui propri canali, nel quale dai primi riscontri non sembrerebbero esserci feriti, si registrano invece circa 9km di coda tra San Bartolomeo al Mare e Albenga in direzione Savona e 7 km tra Albenga e Andora in direzione Francia.

IN AGGIORNAMENTO