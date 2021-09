No vax ancora contro Toti: "Auguriamo la morte peggiore a te e ai tuoi familiari"

"Toti ti auguriamo la morte peggiore a te e ai tuoi familiari". Questo il messaggio recapitato tra la posta oggi al presidente della Regione Giovanni Toti, bersaglio dei no vax, che già alcuni giorni fa hanno preso di mira la sua auto lanciandole contro delle uova.



Si tratta dell'ennesimo episodio di odio contro chi, come Toti, si dice favorevole all'estensione del green pass e all'obbligo vaccinale come unica via per uscire dalla pandemia.



Sulle minacce al presidente della Regione indaga la polizia postale. Toti nel frattempo ci scherza su: "Una minaccia al giorno NON vi leva Toti di torno".



LA NOTA DELL'UFFICIO STAMPA DI REGIONE LIGURIA



"Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto questa mattina nel suo ufficio, in piazza De Ferrari a Genova, una lettera anonima contenente minacce di morte. Sulla missiva le parole: ‘Toti ti auguriamo la morte peggiore a te a ai tuoi cari’.

Sono in corso le indagini da parte della autorità competenti per identificare gli autori del gesto".