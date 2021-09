CR7 e la Juventus: un matrimonio che ha ancora senso d’esistere?

Il fenomeno portoghese ha da poco cominciato la sua stagione numero quattro con la casacca bianconera. Durante questa estate, si sono susseguiti in maniera impressionante i rumors che vedevano Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus, a maggior ragione per una questione meramente di carattere economico.

Sul blog sportivo L’insider , è stata pubblicata un’analisi davvero ben strutturata e approfondita che riguarda proprio tutti i vantaggi economici correlati all’arrivo di CR7 a Torino, ma anche i costi di tale scelta. Con la maglia bianconera sono arrivati diversi trofei, ma in tanti si sono chiesti se il matrimonio tra Juve e CR7 abbia ancora ragione d’esistere, soprattutto dal punto di vista della convenienza economica.

Certo, Cristiano Ronaldo è ancora un giocatore che ha tutte le carte in regola per poter fare la differenza su un campo di gioco, ma la domanda si sposta in ottica bilancio. Anche gli appassionati di scommesse calcio , infatti, non sono poi così sicuri che lo sforzo che è stato fatto dalla Juventus per portare Cristiano Ronaldo in bianconero sia stato giustificato, prima ancora che ripagato.

Quanto vale CR7

Se da un lato CR7 ha portato in dote tantissimi gol e il suo marchio su svariati trofei in Italia, c’è da mettere in evidenza come il suo contributo si è manifestato anche dal punto di vista economico, visto che ha avuto un ruolo di primo piano nell’aumento che è stato registrato in termini di ricavi da parte della compagine bianconera.

Un impatto che si è riflesso anche dal punto di vista del lunghissimo elenco di sponsor personali che si sono avvicendati al fianco di CR7, portandolo ad essere uno degli sportivi più pagati in tutto il mondo. Tra i vari sponsor che hanno affiancato il bomber portoghese troviamo Herbalife, MTG, Nike, Unilever e DAZN.

Merchandising e sponsor

Si tratta di una voce che ha visto senz’altro una notevole crescita per il bilancio bianconero. Prendiamo l’ultimo anno prima che a Torino arrivasse il fenomeno nativo di Madeira. Ebbene, i ricavi da sponsor, per la Vecchia Signora, si aggiravano intorno a 86,9 milioni di euro.

Ebbene, esattamente due anni più tardi, nel corso della stagione 2019/2020, anche se il club ha evidentemente dovuto affrontare pure gli influssi negativo dell’emergenza sanitaria , la Juventus ha fatto registrare dei ricavi commerciali che sono saliti fino a toccare i 129,6 milioni di euro, con un +49% che potrebbe anche incrementare. Infatti, nel primo semestre del 2020/2021, i dati hanno evidenziato il 6% in più in confronto a quanto fatto a dicembre di due anni fa.

Certo, già nella stagione 2018/19 i ricalavi da merchandising e sponsor avevano raggiunto quota 108,8 milioni di euro, e sono l’ulteriore testimonianza di come la crescita, in effetti, sia stata decisamente continua. Tra l’altro, lo sviluppo economico verso l’alto della Vecchia Signora è stato sostenuto in modo particolare dai ricchissimi rinnovi che sono stati firmati con alcuni sponsor. È chiaro che il riferimento principale è certamente nei confronti di Adidas, la cui intesa è passata da 23 fino a 51 milioni di euro a stagione, aumentando praticamente del doppio. Non solo, visto che c’è anche Jeep, che ha quasi triplicato il suo impegno in società, visto che con il rinnovo del contratto verserà 45 milioni di euro all’anno, rispetto ai 17 milioni di euro precedenti.

Cristiano Ronaldo ha avuto un forte impatto, come si poteva facilmente prevedere, anche sui canali di comunicazione legati ai social network della compagine bianconera. Nel giro di tre anni, infatti, l’incremento di seguaci è stato senz’altro stimolato e spinto dalla presenza di CR7: su Instagram, da luglio 2018 a oggi si è passati da 10 milioni a 50,3 milioni di follower.