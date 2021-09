Ponteggi, Liguria al terzultimo posto nonostante il superbonus

"Il bonus 110% ha una potenzialità devastante, che ha portato una grande ripresa dell'edilizia, ma anche una crisi del mercato perché la domanda ha superato l'offerta, e le imprese non sanno come gestirlo dal punto di vista finanziario e organizzativo per la realizzazione delle opere. Questo sia per la mancanza di manodopera, che per l'aumento dei costi dei materiali". A parlare è il presidente di Ance Liguria Emanuele Ferraloro, che commenta i dati forniti da Enea sul superbonus, che vede le imprese liguri al terzultimo posto tra le regioni che hanno approfittato del bonus fiscale.