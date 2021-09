Fiera utero in affitto in Italia, Coghe (Pro Vita & Famiglia): "Illegale e anti-umana. Va subito fermata!"

«Chiediamo un immediato intervento del Ministero dell’Interno affinché la Fiera dell’utero in affitto prevista a Milano per il 14 e 15 maggio sia fermata!». Così Jacopo Coghe, Portavoce di Pro Vita & Famiglia, sulla notizia dell’evento riguardante l’utero in affitto che, tenutosi a Parigi qualche giorno fa, sarebbe pronto a sbarcare in Italia, per la precisione a Milano, nel maggio 2022.



«Questa abominevole pratica è illegale in Italia. Ricordiamo – prosegue Coghe – che la legge 40 proibisce la pratica e la pubblicità dell’utero in affitto con sanzioni che arrivano fino al milione di euro».



«Non vogliamo – aggiunge - un mondo in cui è possibile comprare figli su ordinazione, in cui schiere di donne vendono il loro corpo per capricci di altri e in cui la persona è un prodotto commerciale per arricchire le agenzie. Se il Parlamento non si muoverà rapidamente – conclude Coghe - per approvare una legge che renda l’utero in affitto reato universale, queste tragiche situazioni saranno realtà».