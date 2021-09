Pulizia dei fiumi: "Impegno per Carcare" interroga il sindaco De Vecchi

"Nell'attività di prevenzione rientra il garantire le condizioni per il deflusso delle acque attraverso la regolare attività di manutenzione e il taglio di arbusti e flora potenzialmente pericolosi che impattano con la sicurezza dei cittadini del nostro territorio comunale".

"Ci stiamo avvicinando alla stagione autunnale con possibili precipitazioni di grossa entità": il gruppo consiliare "Impegno per Carcare" interroga il sindaco Christian De Vecchi in merito alla pulizia di fiumi e torrenti.

Nell'interrogazione il gruppo consiliare chiede se sia stato predisposto un piano di intervento specifico e con quali azioni e tempistiche sia stato pianificato. Inoltre, quali altre azioni abbia intenzione di intraprendere l'amministrazione comunale per risolvere la situazione in essere e in dettaglio quanti e quali siano i piani di manutenzione programmata e/o straordinaria previsti.

"Una situazione come quella attuale, date le premesse, oltre che a rappresentare un potenziale problema in vista della stagione imminente, si configura attualmente come un disagio nei confronti di molti cittadini che segnalano spesso la presenza di roditori lungo le strade che fiancheggiano i fiumi. Quest'ultimo aspetto raffigura un potenziale rischio igienico–sanitario" concludono dal gruppo consiliare.