Savona 2021, la lista "Andare Oltre con Aschei" punta sulla cultura per una città veramente turistica (VIDEO)

Diventare una cittadina nella quale il turismo assuma un ruolo sempre più centrale. E' questo uno dei prioritari obbiettivi che si pone la lista "Andare Oltre con Aschei sindaco" per la Savona che verrà.

Ma come attuare questa "rivoluzione" per "fare un salto di qualità, cambiare il paradigma" e rendere il capoluogo di Provincia una città "veramente turistica"? Il candidato Aschei non ha dubbi sulle strade da percorrere: una di queste è la cultura.

"Andare Oltre in cultura significa curare l'arte, curare i monumenti, curare le mostre - spiega il dottor Aschei - Abbiamo delle opere veramente incredibili, partendo addirittura dalle facciate dei palazzi che purtroppo sono poco illuminate: le strade prevalgono nell'illuminazione delle nostre meraviglie con luci gialle come se avessimo la nebbia sull'Aurelia, ad esempio. Vogliamo illuminare i monumenti e le facciate liberty in un modo tale da non creare inquinamento luminoso, aspetto al quale faremo molta attenzione".

Attenzione anche su mostre e non solo nei musei: "Questi ultimi li vogliamo sempre aperti - continua il professor Aschei - in modo che i turisti li possano frequentare in qualunque momento, come avviene nelle città d'arte, mentre qui sono spesso chiusi come fossero degli uffici. Ma anche opere temporanee nei quartieri per rivitalizzare la città e portare i savonesi a stimolare la propria curiosità".

"Si può fare tantissimo non spendendo neanche un euro, solo ed esclusivamente con la buona volontà delle associazioni e dei volontari e un po' di idee che portiamo tutti dalle altre città dove abbiamo lavorato" prosegue il candidato sindaco, che nella sua vita lavorativa, come moltissimi dei componenti della lista a suo sostegno, ha esperienza in tutto lo stivale.

"Siamo imprenditori e professionisti che hanno girato l'Italia per lavoro e ogni volta che torniamo a Savona, perché qui abbiamo voluto mantenere la nostra residenza, diciamo 'ma perché non riusciamo a farlo anche qui?'" è la domanda da cui nascono queste idee.

Tra le maggiori attrattive concentrazione sul connubio tra cultura e fede, sempre col fine di accrescere l'attenzione turistica di Savona: "Abbiamo un pensiero molto articolato su questo. Col nostro meraviglioso Santuario e la parte a monte abbiamo un progetto interessante per rivalutare il verde ma anche il complesso religioso" conclude Aschei.