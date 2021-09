Andora, il 19 settembre la 7^ edizione del Festival dei Motori

Il Festival dei Motori, in programma domenica 19 settembre al porto di Andora, è giunto quest'anno alla 7^ edizione. Creato nel 2010 ha incrementato il numero di partecipanti e spettatori di anno in anno, raggiungendo nell'ultima edizione la presenza di 120 automezzi. E' una rassegna atipica, a invito, riservata a mezzi esclusivi, particolari, veicoli che, tranne qualche eccezione, non si vedono normalmente per strada o nei vari raduni.

Il programma della manifestazione consiste nell'apertura ai partecipanti ed al pubblico alle ore 9. Inizieranno le iscrizioni con la consegna dei vari gadget, poi la presentazione dei mezzi, il pranzo nei vari ristoranti convenzionati, la sfilata in Andora, la premiazione, i saluti e ringraziamenti finali. L'organizzazione ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: innanzi tutto i partecipanti che, con i loro mezzi stupendi, rendono il Festival una rassegna di successo, il pubblico, gli sponsor, il comune di Andora che, tramite il sindaco Mauro Demichelis e la vicesindaco, assessore al Turismo Patrizia Lanfredi, collaborano fattivamente alla manifestazione, l'Ente Porto, la Capitaneria e tutti i volontari e simpatizzanti che rendono unica questa rassegna.

"Vi attendiamo numerosi domenica 19 settembre per trascorrere assieme una bella giornata e per poter ammirare vetture, camion, automezzi molto rari ed inusuali. Un grazie, ancora, a tutti quanti" dichiarano gli organizzatori.