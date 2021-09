Alassio, avviato il restyling della piazzetta di Moglio: nuovi stalli per la sosta e arredo urbano

Nei giorni scorsi è stato avviato il restyling della piazza centrale di Moglio, frazione del comune di Alassio.

"Abbiamo iniziato con il ridisegno degli stalli della sosta, in collaborazione con la Polizia Municipale e l'Ufficio Segnaletica - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi - ma nei prossimi giorni procederemo con la pavimentazione dell'area e la realizzazione di una barriera in legno per schermare i contenitori per la raccolta differenziata".

"L'intento è di valorizzare il centro storico della frazione alassina più popolosa, trasformandola in una piccola agorà" conclude Invernizzi.