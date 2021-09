Il Tenente Colonnello dei carabinieri Quattrocchi lascia Cairo: diventerà comandante regionale dei Nas

Il Tenente Colonnello dei carabinieri Daniele Quattrocchi lascia la Val Bormida. Da domani, venerdì 10 settembre, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cairo Montenotte sarà trasferito a Genova, dove assumerà l’incarico di Comandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità.

“Nel lasciare l’incarico di Comandante della Compagnia di Cairo Montenotte, desidero porgere il mio saluto e sincero ringraziamento ai Carabinieri della Val Bormida con cui per cinque intensi anni ho collaborato - afferma il comandante regionale dei Nas in pectore - lavorando con dedizione e serietà. È stato un onore ed un privilegio essere Vostro Comandante".

"Un ringraziamento particolare a tutte le Autorità e Istituzioni provinciali e locali con le quali si è istaurato magnifico rapporto di reciproca stima e collaborazione nella comune visione di rendere al cittadino il miglior servizio possibile" continua il tenente colonnello.

"Infine - aggiunge - un saluto ed uno speciale ringraziamento alla cittadinanza intera che ha accolto me e la mia famiglia con simpatia e calore, facendoci da subito sentire parte di questo splendido territorio e meravigliosa comunità. È stato un onore ed un piacere servire i cittadini di questa terra, lavorare al fianco delle istituzioni scolastiche per offrire ai più giovani un’occasione di riflessione sui valori della legalità, tra i più anziani per garantire i più alti livelli di prevenzione di reati odiosi come i furti in abitazione e le truffe" .

"Indelebile rimarrà il ricordo di tutti i Carabinieri della Val Bormida con i quali sono state svolte tante indagini, adottati tanti provvedimenti, sempre nel rispetto della dignità delle persone, con la giusta severità ma senza mai trascendere, e affrontato eventi di ogni genere - prosegue Quattrocchi - Carabinieri che hanno sempre dato il massimo con generoso slancio e grande professionalità, rendendo meno gravoso il mio incari. A loro rinnovo ancora la mia gratitudine".

"Mi rincuora comunque il pensiero che anche nel nuovo incarico potrò continuare servire insieme a loro in questa bellissimo territorio. Arrivederci” conclude il tenente colonnello, pronto alla sua nuova avventura su scala regionale.