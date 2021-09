Maremola Basket, l'under 13 ben figura alle finali nazionali 3vs3 di Treviso

E' stata una grande stagione quella 2019/2020 per i ragazzi del Maremola Basket. Gli under 13 avevano chiuso sia il girone di andata, sia quello di ritorno, senza sconfitte. Solo l‘improvvisa chiusura causa Covid poco prima dei play-off aveva interrotto i loro successi.

Ma i giovani atleti, durante tutto quel periodo, nel rispetto delle norme anti-pandemia, pur tra mille difficoltà, hanno continuato ad allenarsi e a crederci. Alla ripresa dell'attività agonistica è giunto un successo che premia il loro impegno e la loro passione per questo bellissimo sport: il quartetto composto da Antonio Morello (Maremola), Luca Molinari (Maremola), Luigi Cimino (Albenga) e Pietro Cerrato (Albenga) si è qualificato per le finali nazionali del 3vs3 disputate a Treviso il 6 e 7 settembre.

Un'opportunità unica per chi ha nel cuore un grande sogno nello sport. I ragazzi sono stati bravissimi, affrontando squadre di società blasonate che da anni si contendono il titolo. Sono tornati con i muscoli doloranti, ma con in tasca sempre il sogno e la voglia di rimettersi in palestra per affrontare il nuovo anno sportivo forti dell’esperienza acquisita.

"Siamo orgogliose di questi atleti per il loro comportamento in campo e fuori - commentano la coach Idanna Giarola e la dirigente dell’Albenga Viviana Moraglia. Si sono battuti come leoni, prima increduli e poi alla pari. Buono il piazzamento di Molinari nella gara dei tre punti".

Una straordinaria esperienza di crescita e confronto: il "Maremola", con il suo presidente Daniele Civitillo in primis, è orgoglioso dei suoi atleti e si augura di ritrovare tutti i ragazzi e i bambini che amano il basket o che vogliano provare a praticarlo con l'inizio della stagione agonistica.