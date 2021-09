Toti: "In Liguria solo 1 persona su 10 che prende il reddito di cittadinanza ha ottenuto un lavoro"

"In Liguria solo 1 persona su 10 che prende il reddito di cittadinanza ha ottenuto un lavoro. Tanti neanche lo cercano. Cosa aspettiamo a modificare uno strumento che non crea occupazione e in troppi casi lunghe file di persone che spesso percepiscono il sussidio senza neanche averne diritto?"

Lo scrive in un post su Facebook il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, in merito al reddito di cittadinanza.

"È sacrosanto aiutare chi è in difficoltà - continua Toti - ma io continuo a ritenere questo strumento inefficace e i numeri ce lo dimostrano ogni giorno. Il miglior reddito di cittadinanza è il lavoro".