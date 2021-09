Coronavirus, Asl2, arrivati 200 test salivari per monitoraggio Covid19 nelle scuole

Sono arrivati in tutte le province i tamponi salivari che saranno utilizzati anche in Liguria per il monitoraggio del Covid-19 su base volontaria nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, in base al piano dell’Istituto Superiore di Sanità.

In particolare, oggi sono stati consegnati 200tamponi alla Asl2 per il savonese.

“Mancano ormai pochi giorni al suono della prima campanella – afferma il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - e la Liguria è pronta per affrontare il nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza. Questo è l’obiettivo prioritario, garantire a tutti i nostri ragazzi di tornare alla normalità, in classe. Siamo pronti anche per utilizzare i tamponi salivari per monitorare la circolazione del virus tra i più piccoli nelle scuole elementari e medie, grazie a questo strumento meno invasivo rispetto ai tamponi normali e quindi più idoneo per i bambini”.

I tamponi saranno effettuati su base volontaria dagli alunni delle fasce di età 6-11 anni e 12-14 anni nelle scuole che saranno individuate dalla Direzione scolastica regionale. In Liguria verranno eseguiti circa 1200 test salivari ogni 15 giorni. A processare i risultati, per la nostra provincia, sarà il laboratorio in Asl 2 all’ospedale di Savona.