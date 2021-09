Funivie, per la ricostruzione una gara europea: si prospettano altri 20 mesi di fermo per i lavoratori

Le segreterie Filt Cgil e Fit Cisl, assieme alla Rsu, hanno incontrato in data odierna il commissario per la ricostruzione delle Funivie spa, l'ingegnere Fabio Riva. Era presenta anche l'ingegnere Vittorio Maugliani Vittorio che subentrerà all'attuale commissario in carica a partire dal 1° ottobre.

"Il commissario ci ha comunicato di aver verificato la mancanza della firma di un progettista e l’assenza di alcuni elaborati che non permettevano l’avvio dei lavori e che avrebbero potuto creare la possibilità di invalidare i provvedimenti di esproprio e la Conferenza dei Servizi - spiegano i sindacati - Inoltre, ha garantito che a giorni il progetto sarà definitivo e si partirà con gli espropri".

"La notizia negativa è che i lavori saranno affidati attraverso gara europea, con due opere distinte, una di ricostruzione e l'altra di stabilizzazione del territorio. Questo comporterà nella migliore delle ipotesi altri 20 mesi di fermo".

"A questo punto tutte le promesse fatte da Ministri, politica, e vecchio commissario sull'ipotesi di un affidamento diretto dei lavori che avrebbero permesso il ripristino dell’infrastruttura entro primavera 2022 si sono rivelate infondate" attaccano i sindacati.

"I lavoratori delle Funivie sono di nuovo a subire scelte sbagliate della politica. Il sindaco e le istituzioni dovranno riconsiderare che l’anno in più di ammortizzatori sociali non saranno più sufficienti - concludono - Chiediamo ai Ministeri competenti la nomina immediata di un commissario per la gestione in modo tale da garantire la continuità aziendale di cui i lavoratori hanno veramente bisogno".