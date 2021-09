Meteo: ancora alta pressione, poi calo termico dalla prossima settimana

Da oggi la pressione andrà gradualmente aumentando con di un'area di alta pressione sul bacino occidentale del Mediterraneo con il ripristino di condizioni soleggiate sul Nord Ovest. Da metà prossima settimana possibile ingresso di fronti con il ritorno delle tanto sospirate piogge di cui abbiamo veramente bisogno a calmierare questa siccità ormai infinita.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 10 a domenica 12 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso sia in pianura che al mare. Domani e prossimi giorni ancora annuvolamenti irregolari, soprattutto il pomeriggio a carattere cumuliforme. Termometro ancora su valori estivi. Minime in pianura intorno 18- 21°C e massime 25 - 28°C. Al mare minime intorno 19- 20°C e massime 26-29°C. In pianura moderati da Est al mare moderati da Nord Est.

Da lunedì 13 settembre

Poco nuvoloso, possibile instabilità da martedì con nuovo calo termico.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi la 10^ Giornata della Meteorologia sul tema "Il Clima è già cambiato... anche per il Monviso" che si terrà a Busca (CN) il 18-19 settembre 2021. Una giornata per incontrare e dibattere con i Maggiori Esperti di Meteorologia e Climatologia https://giornatameteo.com/.

