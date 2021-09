Come iniziare a coltivare il giardino dalla A alla Z

Iniziare a coltivare un giardino non deve essere complicato. Il trucco è non pensare a cose difficili e pianificare bene il tutto. È anche una buona idea pensare ai dettagli all'inizio che renderanno più facile la cura del prato e delle aiuole in futuro. Lasciati ispirare dalla nostra piccola guida che vi porterà da uno schizzo su carta a una rigogliosa piantagione.

Prima di tutto, il giardino dovrebbe portarti gioia. Alcune persone vogliono coltivare verdure di stagione e godere di aiuole ornamentali, altri vogliono un posto per fare il barbecue con gli amici o oziare in piscina. Pensa quindi allo scopo del giardino. Questo è l'unico modo per trasformare un terreno vuoto in un luogo dove ci si può rilassare anche dopo le giornate più impegnative. Tutto quello che devi fare è prendere carta e penna e giocare un po' al designer di giardini. Traccia qui tutti gli edifici e i servizi esistenti. Questa mappa elaborata ti tornerà utile quando costruirai la tua piscina e il tuo stagno e quando pianterai gli alberi. Puoi anche definire dove metterete aiuole, arbusti, alberi e una sabbiera o un gazebo.

&nb

Pianifica il tuo giardino fino all'ultimo dettaglio

Considera anche quanto tempo puoi dedicare al giardino. Se non vuoi passare il tempo a innaffiare e diserbare le tue aiuole, investi in strumenti pratici come un sistema di irrigazione o un tosaerba robotico che si occupi della manutenzione del giardino al posto tuo. Segna anche sul tuo schizzo dove c'è più ombra e luce solare nel giardino. Questo rende più facile scegliere la posizione ideale per una casetta da giardino, una pergola, una piscina o delle aiuole di rose.

Costruire un giardino è impegnativo come ristrutturare un appartamento. E poiché con la pianificazione si è metà dell’opera per una ristrutturazione senza intoppi, fai una lista di tutti i miglioramenti, grandi o piccoli che siano, che vuoi fare al tuo giardino. Cerca di pianificare le date di ogni lavoro in modo che si possano susseguire perfettamente l’una all'altra. Ultimo ma non meno importante, non dimenticare di redigere un contratto di lavoro per gli operai, in particolare la descrizione del lavoro e le penalità per il mancato rispetto delle scadenze. Per piscine, pergolati e altre strutture più piccole, guarda anche la descrizione dettagliata del lavoro, specialmente i materiali usati e la garanzia.

Giardini che ti renderanno felice

L'errore più comune quando si rinnova o si crea un giardino è la scelta sbagliata delle piante. In generale, gli alberi più grandi e le conifere che forniscono ombra vanno collocate vicino a una recinzione. Arbusti da fiore come il caprifoglio, la mela cotogna o il lillà creeranno una siepe bella e poco impegnativa che non richiederà troppe cure. Arbusti più piccoli e piante perenni da fiore dovrebbero idealmente essere piantate davanti a loro. Non piantarle singolarmente, stanno meglio in gruppi della stessa specie. Lascia che i solitari come le conifere, le magnolie o i ciliegi ornamentali si distinguano da soli.

Mobili e decorazioni per la casa in un unico sito? Favi è proprio questo e molto di più! FAVI, il motore di ricerca online internazionale per il tuo arredamento d'interni e da giardino. FAVI raccoglie più di 2.000 negozi non solo nella Repubblica Ceca, ma anche in Regno Unito, Ungheria e Polonia. La sua missione è quella di farvi risparmiare tempo e lasciarvi ispirare per una casa dolce casa.