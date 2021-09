Alassio in viaggio verso l'Expo, un'occasione per dare visibilità alla città del Muretto

Artisti italiani dell'evento Pace e Amore in Expo 2020 da domani saranno in mostra alla Chiesa Anglicana di Alassio. "Siamo pronti: sabato 11 settembre alle ore 17 si inaugura la mostra italiana di Pace e Amore": lo annuncia dalle pagine social dell'evento Giammarco Puntelli, commissario dell’official event "Pace e amore, Italian Selection for Expo 2020 Dubai-Abu Dhabi".

Con il rinvio dell’Expo al 2021, la Commissione di Pace e Amore in Expo, ha voluto organizzare un’esposizione in vari comuni d’Italia per divulgare l’attività artistica dell'evento Pace e Amore in Expo. E ha scelto la Città del Muretto come una delle location-ospiti della mostra promozionale, selezionando gli artisti italiani.

"Abbiamo dovuto spostare la data più volte - spiegano dall'Amministrazione alassina - a causa dell'emergenza sanitaria. Ora abbiamo scelto, insieme agli architetti Fabio Fidone e Ivana Vio che hanno curato l'allestimento della mostra, una data fortemente evocativa, perché altrettanto forte vuole essere il messaggio di "Pace e Amore".

Dopo due anni di attesa Expo 2020 Abu Dhabi-Dubai è dunque alle porte. Pace e Amore, partito nel 2018 come progetto d’arte dalla Grande Moschea di Roma e ora official event arabo, che ha come tema arte contemporanea italiana per Expo 2020, è pronto a riempire le sale, ogni mese con una mostra nuova con pochissimi artisti, al Manarat al Saadiyat, nell’isola dei musei ad Abu Dhabi dove ci sono anche le sedi del Louvre e del Guggenheim. Gli artisti contemporanei entrano così nella storia non solo araba ma del mondo, in un momento storico nel quale frequentano quelle terre oltre venti milioni di persone per un Expo al quale hanno aderito duecento Paesi.

In questi due anni le selezioni sono state particolarmente severe: circa quattromila artisti hanno richiesto la partecipazione che è stata concessa solo a settantuno artisti considerati custodi di un linguaggio artistico universale che può essere condiviso dai Paesi partecipanti.

La mostra, in esposizione alla Ex Chiesa Anglicana a partire dal prossimo sabato 11 settembre e fino al 10 ottobre, vedrà protagonisti proprio tutti i 71 artisti italiani selezionati per l'evento Pace e Amore in Expo. Nell’occasione, sarà possibile ammirare le opere delle grandi personalità artistiche italiane, pronte per il grande evento di Abu Dhabi.

"Oltre ad uno scopo innegabilmente culturale - spiega il Vicesindaco e Assessore al Turismo Anglo Galtieri - la mostra nasce anche con un forte intento promozionale. L’Expo è sicuramente la piazza più importante al mondo per la cultura e per l’arte. Inoltre, essendo a livello universale, dà modo alle istituzioni di tutti i Paesi del mondo di valorizzare se stesse. E questo sarà possibile anche per la nostra città, che potrà promuovere il proprio territorio e la propria arte, le propri eccellenze attraverso il catalogo della mostra e non solo".

"Ci stiamo organizzando - aggiunge il sindaco Marco Melgrati - per fare in modo che Alassio possa ben figurare negli spazi che ci saranno dedicati ad Abu Dhabi. I loghi della Città di Alassio saranno presenti all’interno del catalogo ufficiale dell'evento Pace e Amore in Expo - editoriale Giorgio Mondadori - che verrà presentato prossimamente e ufficialmente alla Camera dei Deputati, ma anche n tutte le pubblicità dell’evento sia online sia offline e nel materiale tipografico e pubblicitario di promozione, così come gli interventi istituzionali in 4 lingue saranno all’interno del catalogo. Ma l'idea è di attivare ulteriori azioni di forte appeal promozionale".

Nel frattempo, con cadenza mensile è uscito "In viaggio verso Expo . Corporate Diary dell'Evento Pace e Amore Italian Selection for Expo 2021" una pubblicazione online che promuove gli artisti selezionati per Pace e Amore in Expo. Un vero e proprio diario che ha ospitato redazionali su attività e aspetti della nostra città e le interviste alle istituzioni e ai rappresentati delle categorie, condotte da Laura Sacchetti, responsabile del coordinamento editoriale di "In viaggio verso Expo".

"Durante l’esposizione ad Abu Dhabi– precisa Puntelli – verrà proiettato il video ufficiale della mostra italiana e delle location che l'ha ospitata. La città di Alassio sarà così visibile al pubblico di tutto il mondo".

Questi i maestri e gli artisti selezionati: Piera Bachiocco, Giorgio Baldoni, Roberta Betti, Emanuele Biagioni, Lorenza Bini, Salvo Bonnici, Alfonso Borghi, Silvia Caimi, Tiziano Calcari, Mario Rei Cannito, Franco Carletti, Alessandra Casciotti, Luigi Cei, Carla Chiusano, Ignazio Colagrossi, Stefania Conticchio, Giovanni Cristini, Emanuela De Franceschi, Antonella Iris De Pascale, Ornella De Rosa DRO, Pietro Del Corto, Luciano Donini, Athos Faccincani, Gianfranco Facco, Feofeo, Claudio Fezza, Fabio Fidone, Davide Foschi, Emanuela Franchin, Luigi Galligani, Giulio Cesare Giacobbe, Federica Gianfranchi, Franco Girondi, Alessandro Grazi, Lucilla Labianca, Maurizio Laurenti, Maria Mansueto, Erika Marchi, Federica Marin, Giuseppe Marziano, Claudio Massimi, Isabella Meloni, Karin Monschauer, Domenico Monteforte, Fiamma Morelli, Fausto Nazer, Patrizio Oca, Giuliano Ottaviani, Pamela Pagano, Vittoria Palazzolo, Katia Papaleo, Stefania Pinci, Eralda Pitto, Elettra Spalla Pizzorno, Liala Polato, Gene Pompa, Andrea Prandi, Daniela Rebuzzi, Claudia Salvadori, Gabriella Scopelliti, Elvira Sirio, Laura Soprani, Guglielmo Spotorno, Fernando Tam, Franco Tarantino, Stefania Tazzini, Michela Tragni, Jucci Ugolotti, Sandra Valdevilt, Serafino Valla, Ivana Vio.

La mostra nell’Ex Chiesa Anglicana ad Alassio, che sarà inaugurata sabato 11 settembre alle ore 17, sarà visitabile fino al 10 ottobre da martedì a domenica dalle 15 alle 19.