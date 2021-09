Savona 2021, al via ufficialmente la campagna elettorale della "Lista Civica Schirru sindaco" (FOTO e VIDEO)

Dopo il disvelamento ufficiale dei nomi a suo sostegno riuniti sotto i simboli di Lega e Cambiamo, quest'oggi ha preso ufficialmente il via presso il point elettorale di via Cesare Battisti 16 anche l'esperienza della "Lista Civica" che porta il nome del dottor Angelo Schirru, candidato alla carica di primo cittadino per il centrodestra, con la presentazione dei 21 candidati.

L'ex primario del San Paolo ha descritto i componenti della squadra dalle competenze eterogenee capitanata dal capolista Giovanni Ricci che andrà ad affrontare questa nuova avventura politica e amministrativa come "persone, espressione della società civile, che conosco tutte personalmente, cercate e disponibili a lavorare per Savona, con determinazione e la maggior efficacia possibile".

“Sono felice di avere accanto a me una lista civica ‘pura’ – aggiunge il dottor Schirru – Ringrazio tutte queste persone per essersi messe in gioco insieme a me, per l’aiuto che mi hanno dato e per quello che mi daranno: ho ricevuto contributi di idee e programmi preziosi, dei quali ho fatto tesoro. Si tratta di candidati, è bene ripeterlo, del tutto civici, provenienti dal mondo della società civile, che adesso hanno deciso di fare qualcosa per Savona in prima persona”.

“Siamo molto soddisfatti della composizione di questa lista – commenta il coordinatore metropolitano Gabriele Vercelli – Una lista in cui sono rappresentati diversi pezzi della società civile savonese: dal mondo dell’associazionismo a quello dell’imprenditoria, dallo sport alla cultura, dal commercio ai liberi professionisti. Mi preme sottolineare come siano tutte persone ‘civiche’, appunto: avremmo potuto mettere altri nomi in lista, ma abbiamo preferito puntare sul civismo, diventando di fatto l’unica lista veramente civica a correre in questa tornata elettorale. I candidati hanno scelto di mettersi in gioco in queste elezioni riconoscendosi nella figura di Angelo Schirru, nella sua moderazione, nel suo buon senso per risolvere i problemi di Savona. Crediamo che sia la persona giusta per guidare la nostra città per i prossimi cinque anni e noi gli abbiamo costruito a supporto una squadra di candidati ricchi di competenze, passione ed entusiasmo, che possano fare breccia anche fra chi magari si è un po’ allontanato dalla politica. È in buona parte a loro che ci rivolgiamo: siamo qui per il bene della nostra città, per avere una Savona più curata, con migliori servizi, proiettata nel futuro”.

“Per me è un orgoglio essere capolista in questa avventura – aggiunge Gianfranco Ricci – In queste prime settimane di campagna elettorale ho visto una squadra affiatata, con una grande voglia di darsi da fare e idee interessanti per il futuro della nostra città. Scegliendo di candidarsi tutti, a partire dal sottoscritto, hanno deciso di mettersi in gioco e di metterci la faccia. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti del progetto di Angelo Schirru e delle sue capacità come uomo e come amministratore. Crediamo sia la persona giusta per costruire la Savona che verrà con moderazione, buon senso e spirito pratico. Non servono ricette magiche, ma competenze: noi ci siamo”.

All'appuntamento presente anche il consigliere regionale e capogruppod i Cambiamo in Regione, Angelo Vaccarezza, il quale ha esaltato l'essenza del civismo propria della lista.

Ecco tutti i candidati della "Lista Civica Schirru sindaco"

Giovanni Ricci, 75 anni

Maria Renza Adonide, 64 anni

Riccardo Angius, 73 anni

Bianca Silvana Badea, 37 anni

Raffaella Baselice, 63 anni

Alice Beltrame, 54 anni

Fabrizio Cantatore, 36 anni

Antonio Caprio, 64 anni

Donatella Cordova, 65 anni

Mariano Fiorito, 49 anni

Cristian Galotto, 36 anni

Eros Galotto, 31 anni

Anna Geralli, 73 anni

Daniela Giaccardi, 54 anni

Viviana Panico, 46 anni

Antonio Pipicelli, 64 anni

Davide Primo, 54 anni

Mario Sbaiz, 51 anni

Giovanni Sicignano, 68 anni

Andrea Sotgiu, 56 anni

Alessandro Venturelli, 42 anni