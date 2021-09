Dopo Mancini anche Briatore bloccato in autostrada, ma l'imprenditore trova la soluzione (VIDEO)

Dopo il Ct Roberto Mancini , è toccato a Flavio Briatore rimanere bloccato in autostrada. E' successo ieri e l'imprenditore ha postato un video, caricato su Youtube da TrendFace, in cui si lamenta sulla situazione delle autostrade.



"Le autostrade italiane fanno schifo, non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dovremmo chiedergli i danni", si lamenta Briatore, che poi finge di trovare una soluzione. L'imprenditore ripesca un vecchio video in cui vola in elicottero, lasciando intendere che l'unico modo per superare la coda in autostrada, sia volare.