Albenga, "Ottobre De André" è pronto a tornare in piazze e vie del centro storico (VIDEO)

Era tutto uno scherzo. Anzi no. La conferenza stampa annunciata dai Fieui di Caruggi di Albenga alle 6.45 del mattino di questo sabato 11 settembre per presentare la nuova edizione 2021 di "Ottobre De André" c'è stata davvero, con un simpatico lancio in video.

Una scelta un po' provocatoria, così l'avevano annunciata e così è stata, per ricordare le difficoltà affrontate in questa strana "epoca Covid" dal mondo dello spettacolo. E quindi quale miglior palcoscenico se non una sempre suggestiva, anche se deserta, piazza San Michele all'alba, "un momento di solitudine per evitare di creare ogni tipo di assembramento", come spiega Gino Rapa?

"Ottobre De André" però non poteva aspettare ancora per un altro anno la fine della pandemia e delle restrizioni: la manifestazione tanto attesa dal pubblico, come rivela la sempre numerosa partecipazione, in accordo con Dori Ghezzi e Antonio Ricci, andrà in scena nei caruggi, nei vicoli, nelle piazza. "Una scelta che sicuramente sarebbe piaciuta a Fabrizio e a Don Gallo" dice ancora Rapa.

Sabato 2 ottobre, dalle 16 alle 18, in tutte le piazze del centro storico ci saranno orchestre che suoneranno le musiche di Faber: "Invitiamo tutti a partecipare, a scoprire luoghi nuovi di Albenga o ritrovarne altri già conosciuti. A sentire musiche note e altre meno note. Sarà un pomeriggio emozionante, appassionante e suggestivo. Un modo per scoprire il centro storico di Albenga, anche in angoli meno noti, e un modo per ritrovare la musica di Fabrizio".

Ad animare questi angoli di bellezza saranno alcuni gruppi tutti da scoprire, per scoprire i quali vi lasciamo al video allegato, ma anche un nobile intento.

"E' una manifestazione aperta a tutti. L'accesso è libero, senza biglietto e Green Pass - ricordano i Fieui - Sarà gradita la vostra generosa solidarietà perché le offerte che riusciremo a raccogliere serviranno come sostegno per la Comunità di Don Gallo che da sempre aiutiamo col nostro 'Ottobre de André'".