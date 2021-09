Spotorno, all'oratorio dell'Annunziata il concentro “Splendori di musica antica da Dante all'epoca barocca”

Il concerto, che si terrà nell'Oratorio della S.S. Annunziata a Spotorno, in via SS. Annunziata n. 15, stasera sabato 11 settembre alle ore 21, rientra nelle attività realizzate dal Patto di sussidiarietà della Regione Liguria, progetto: “Anziani – ben-essere in Liguria” finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, associazione capofila Auser di Savona.

Il concerto si svolgerà nel rispetto nella normativa anti-covid.