Riaprono i cantieri del terzo valico, i sindacati: "Premiato il nostro pressing"

“Siamo soddisfatti per la notizia della riapertura dei cantieri di Cravasco e Castagnola del Terzo Valico: da giovedì i 300 lavoratori che erano stati messi in cassa integrazione torneranno a lavorare a pieno regime.



E’ stato premiato il pressing delle organizzazioni sindacali e abbiamo apprezzato l’intervento del Commissario Straordinario dell’opera Calogero Mauceri che ha lavorato in prima linea per questo risultato”, spiegano in una nota Feneal – Uil, Filca Cisl e Fillea – Cgil di Genova, Alessandria, Liguria e Piemonte: “I lavoratori erano in cassa integrazione dallo scorso 25 agosto e doveva durare per 13 settimane, oggi finalmente torna il sereno ma bisogna lavorare perché quanto accaduto non si ripeta. Adesso chiediamo al Consorzio Tunnel dei Giovi un incontro per capire quali soluzioni saranno adottate per la ripresa dei lavori”, concludono le organizzazioni sindacali".



TOTI, “BENE RIAPERTURA CANTIERI, FRUTTO LAVORO CONGIUNTO ISTITUZIONI E SINDACATI”



“Bene la riapertura del cantiere del Terzo Valico dei Giovi, una notizia che arriva all’indomani dell’incontro che ho convocato ieri in Regione con le organizzazioni sindacali. Questo risultato è frutto del lavoro congiunto delle Istituzioni locali e nazionali insieme anche ai sindacati, confederali e del comparto”.



Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito all’accordo siglato oggi tra il General Contractor e il Consorzio Tunnel dei Giovi consente su superare la criticità che si era determinata con la cassa integrazione per 300 lavoratori. Ieri il presidente Toti ha incontrato i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione, rassicurando sull’attenzione da parte del governo e il coordinamento tra il commissario Mauceri e il ministro Giovannini. Al termine della riunione, i sindacati hanno sospeso lo sciopero annunciato per martedì prossimo.



“La realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Genova e Milano con il completamento del Terzo Valico – prosegue Toti - è una priorità non solo per Genova e per la Liguria ma per l’intero Paese. Quest’opera, infatti, si inserisce nel corridoio europeo Genova-Rotterdam e sarà al servizio dei più importanti porti del Mediterraneo. Raggiunto il risultato di oggi con lo sblocco di questa vertenza – conclude Toti - è importante non abbassare la guardia per garantire quell’accelerazione dei lavori che Istituzioni, sindacati e imprese auspicano da tempo”.