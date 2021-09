Briatore bloccato in autostrada, Assoutenti: "Offriamo assistenza legale per chiedere il risarcimento dei danni"

Assoutenti risponde oggi a Flavio Briatore dopo il video in cui l'imprenditore, rimasto imbottigliato nel traffico della A10 , sbotta: "chi amministra le autostrade fa schifo".

“Offriamo a Briatore assistenza legale e ci mettiamo a sua disposizione per avanzare le dovute richieste risarcitorie ad Aspi, così come stiamo facendo da mesi per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati sulle autostrade liguri – spiega il presidente Furio Truzzi – Da tempo denunciamo i gravi disagi che subiscono gli automobilisti che attraversano le autostrade della regione, ogni giorno costretti a subire code chilometriche a causa dei cantieri stradali che, oltre a provocare ritardi, rappresentano un pericolo e alimentano gli incidenti sula rete, ma nulla finora è stato fatto per risolvere la situazione”.

“Per tale motivo invitiamo Flavio Briatore ad aderire alla class action di Assoutenti contro Aspi (https://www.assoutenti.liguria.it/aspi-class-action-contro-il-tempo-rubato-con-i-cantieri-autostradali/ ) e ad aiutarci a far valere i diritti degli automobilisti vittime del caos sulle autostrade liguri” – conclude Truzzi.