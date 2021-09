Carcare, auto si immette sul percorso all'improvviso e travolge alcuni ciclisti della Granfondo

Foto tratta dalla pagina Facebook del gruppo consiliare "Impegno per Carcare"

Strage sfiorata a Carcare dove, nei pressi del traguardo della Granfondo ciclistica in via Barrili, un'auto incurante dei divieti, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe immessa da una strada secondaria sul percorso di gara durante il passaggio dei ciclisti.

Dalle prime ricostruzioni sarebbero quattro le persone rimaste coinvolte nel sinistro, in particolare un uomo le cui condizioni sarebbero gravi: per accelerare i tempi del trasporto in codice rosso presso il Santa Corona di Pietra Ligure è stato infatti richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo1.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori della Croce Bianca di Carcare e di quella di Altare che hanno collaborato assiduamente: oltre alla vittima trasferita al Santa Corona, altre due sono state portate in codice rosso sempre presso il nosocomio pietrese, mentre un ciclista in codice giallo è stato trasportato al San Paolo di Savona.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri per accertare dinamiche e responsabilità.

"Apprendiamo con profondo rammarico dell'incidente - ha commentato con una nota il gruppo consiliare 'Impegno per Carcare - Ci stringiamo attorno ai ciclisti coinvolti nell'incidente e alle loro famiglie con la speranza che il tutto volga per il meglio. Sarà nostro compito verificare eventuali mancanze e responsabilità nelle sedi opportune. Ora quello che conta è la salute dei ciclisti".