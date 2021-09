Soccorsi mobilitati nella notte: tre incidenti stradali nella nostra provincia

Soccorsi mobilitati ad Albenga (un motociclista finito a terra) e ad Alassio (per un'auto che ha sbattuto a bordo strada), ma anche in Val Bormida: a Murialdo dove un'auto con a bordo due persone è finita fuori strada.

Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi: tutte le persone coinvolte nei sinistri sono state trasportate in codice giallo in ospedale (il Santa Corona di Pietra Ligure per quanto riguarda gli incidenti del ponente, il San Paolo di Savona invece per quello di Murialdo).