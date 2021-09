Politica |

Elezioni Savona, il punto di Angelo Schirru: "Sanità da rafforzare. Sicurezza? Non c'è un'emergenza, ma zone da riqualificare" (VIDEO)

Il candidato della coalizione di centrodestra ha tracciato la rotta da seguire in caso di elezione

Sono diversi i temi al centro della campagna elettorale per le comunali di Savona. Angelo Schirru, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, ne ha analizzati alcuni a meno di un mese dalla data stabilita per il voto: "I temi sono tantissimi - ha spiegato Schirru - la sanità che sta ancora affrontando la pandemia deve essere sempre più rafforzata, la sanità ospedaliera del nostro San Paolo e ovviamente la sanità territoriale. Altri argomenti sono di importanza altrettanto enorme come il porto, come il Campus universitario, come la problematica della cultura, del turismo e tante altre ancora". Un focus particolare è stato invece dedicato al tema della sicurezza: "Savona non ha un'emergenza sicurezza - ha dichiarato il candidato sindaco - esistono dei luoghi in cui la sicurezza lascia un po' a desiderare. Questo però va di pari passo con la necessità di rendere più pulita la città, renderla più attrattiva eliminando le aree di degrado. Sto facendo diversi giri della città e alcune zone sono veramente da riqualificare: la riqualificazione e la ripopolazione di certe aree devono essere il punto fondamentale per migliorare anche la sicurezza di questi luoghi".

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.