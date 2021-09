Savona 2021, l'ex premier Conte benedice il progetto M5S con Meles: "Candidatura per concretizzare i nostri progetti"

Ha cominciato il suo intervento ricordando l'importanza di completare la campagna vaccinale, invitando, pur nel rispetto delle opinioni e delle preoccupazioni soggettive, i cittadini a considerare la riconquista della libertà "non solo in termini di momento individuale, ma come libertà di tutti di essere in sicurezza e uscire dalla pandemia" e rivendicando poi i risultati economici ottenuti dal suo Governo nel rispetto delle esigenze della persona l'ex premier Giuseppe Conte nel suo intervento di questo pomeriggio in piazza Sisto a Savona per sostenere la candidatura a sindaco di Manuel Meles.

Fiscalità, semplificazione, transizione energetica e tecnologica, sanità e reddito di cittadinanza: questi i temi cari al Movimento 5 Stelle toccati da Conte. Molti dei quali legati tra di loro a doppia mandata dall'impiego dei fondi del PNRR: "Abbiamo una missione importante, dobbiamo poter spendere bene questi soldi, non possiamo lasciare vengano spesi non nell'interesse dei cittadini - ha affermato l'ex Presidente del Consiglio - Non possiamo lasciare ingrassino alcuni gruppi imprenditoriali sempre in prima fila e sempre avvantaggiati. Questo piano deve migliorare la qualità di vita dei cittadini e migliori il tessuto urbano".

Tutto questo va declinato sulla città della Torretta con quello che il presidente del M5S ha definito "un progetto costruito a misura di Savona, città dove poter concretizzare questi argomenti", ai quali il candidato Manuel Meles ne ha aggiunto altri più contingenti alla realtà savonese come il turismo e il decoro della città.

Non poteva poi mancare un riferimento alle scuole, ormai sempre più prossime alla riapertura dell'anno scolastico. Con un auspicio: "Dev'essere un anno intenso non solo per la ricchezza dell'offerta formativa, ma anche per i rapporti interpersonali".