Alpino dell'Anno, la festa a Plodio: premio anche a Stefano Bozzini, celebre per la serenata alla moglie ricoverata per Covid (FOTO)

Una ripartenza dopo un periodo assai complicato causa pandemia. Nel weekend appena trascorso il comune di Plodio ha ospitato la 46° edizione del premio nazionale "L'Alpino dell'Anno 2019", una manifestazione nata nel 1974 per volere della sezione ANA di Savona.

I riconoscimenti consegnati: "Alpino dell'Anno 2019 in armi" al C.le Magg. VFP4 Christian Muro - Rgt. Logistico Julia - Brig. Alp. Julia; "Alpino dell'anno 2019 in congedo" a Claudio Filippi - classe 1971 - sezione Imperia - Gruppo Verezzo; "Alpino dell'anno 2019 - diploma d’Onore" a Silvio Tourn - classe 1948 - sezione Pinerolo - Gruppo Luserna S. Giovanni; "Alpino dell'anno 2019 - Menzione Straordinaria d’Onore" a Stefano Bozzini - classe 1939 - sezione Piacenza - Gruppo Castel S. Giovanni. Era salito agli onori della cronaca mondiale quando, armato della sua fisarmonica, di uno sgabello e del suo cappello alpino, si cimentò in una serenata nel parcheggio dell’ospedale dove era ricoverata la moglie Carla, purtroppo deceduta in seguito causa Covid.

"C'è stata una grande partecipazione - spiega Emilio Patrone, presidente della sezione A.N.A. di Savona - Abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti le maggiori cariche militari e civili, nonché quattro colonnelli in servizio. La manifestazione è stata un successo. La macchina organizzativa è già in moto per la prossima edizione. Diversi comuni hanno fatto richiesta per ospitare l'evento nel prossimo futuro".

Alla due giorni hanno preso parte circa 90 gruppi alpini (con 15 vessilli tra cui uno in arrivo dall'Argentina) provenienti da varie zone d'Italia. Tra le autorità presenti il questore di Savona, la dottoressa Giannina Roatta, il comandante della Capitaneria di Porto di Savona Francesco Cimmino, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Federico Reginato, il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Cairo Montenotte Riccardo Urciuoli, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Salvatore Salvo, il direttore della scuola di polizia penitenziaria, il generale B. Giuseppe Zito e il comandante provinciale della polizia stradale, la dottoressa Erica D'Alessandro. Nonché i consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Stefano Mai e Brunello Brunetto e numerosi sindaci della Val Bormida.

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Gabriele Badano: "Abbiamo ospitato un evento unico, ma soprattutto inedito per Plodio. Gli alpini ci hanno fatto ripartire. Con la massima sicurezza, ossia rispettando le norme anti-Covid, abbiamo dato da mangiare a circa 430 persone. Ringrazio le associazioni, ovvero la pro loco e l'associazione sportiva, e i tanti cittadini che hanno lavorato affinché il nostro paese fosse pronto".

Durante la due giorni, Plodio ha intitolato in località chiesa la piazza della Pace e scoperto una targa al Milite Ignoto. Ma non solo, come aggiunge il primo cittadino Badano: "Come comune abbiamo concesso due riconoscimenti alla memoria: il primo come cittadino benemerito a Giovanni Perucca, mancato nel febbraio 2020. Cavaliere del lavoro e amministratore locale, nonché fondatore del locale gruppo alpini. Una persona che ha dato moltissimo al paese di Plodio. Il secondo invece, un encomio ad Ernesto Prando, mancato nel 2018 all'età di 98 anni. Reduce della Seconda Guerra Mondiale sui fronti greco-albanese, francese e russo".

La piazza della Pace è stata inaugurata l'11 settembre, a 20 esatti dall'attacco alle Torri Gemelle, una casualità che il sindaco Badano ha voluto evidenziare nel suo discorso, ricordando il ruolo del militare ai giorni nostri e la mission della politica: "Pace, democrazia e sviluppo internazionale. Sono questi gli elementi cardini sui cui fondare un futuro migliore. La guerra rappresenta il fallimento della politica". In località Piani invece, è stata svelato il monumento degli Alpini.