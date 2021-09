Scuola, gli interventi strutturali eseguiti negli istituti della provincia per il rientro degli alunni in sicurezza

Il vice presidente della Provincia di Savona con delega all’Edilizia Scolastica Francesco Bonasera fa il punto su una serie d’interventi eseguiti sulle scuole secondarie, per l’inizio dell’anno scolastico.

“Il rapporto corrente che abbiamo voluto instaurare con i dirigenti scolastici – spiega Bonasera - ha consentito di programmare e realizzare interventi necessari e atti, nella maggior parte dei casi, a consentire il distanziamento sociale con la risistemazione degli spazi negli istituti scolastici di nostra competenza. A giugno scorso, con lettera firmata dal sottoscritto e dal dirigente del settore, abbiamo richiesto a tutti i responsabili degli istituti scolastici di indicarci se vi fossero necessità di particolari lavori necessari in questo periodo di pandemia”.

“Con solerzia - prosegue Bonasera - le richieste sono pervenute all’Ente e siamo così intervenuti: il Liceo Calasanzio di Carcare ha evidenziato, come lo scorso anno, problematiche legate sia al numero delle aule sia alle dimensioni delle stesse. Presso la sede principale sono state completate le lavorazioni relative alla demolizione di tamponature di alcuni locali per creare aule in grado di far rispettare i distanziamenti. L’ufficio Patrimonio inoltre sta predisponendo la proroga del contratto di affitto dello ex IAL diventata provvisoriamente succursale del Calasanzio; presso la sede principale del Liceo Statale “Della Rovere” in Savona si sono completati gli interventi di risanamento igienico sanitario degli spazi; l’Istituto Secondario Superiore “Ferraris-Pancaldo” di Savona ha richiesto ed ottenuto la sistemazione di un’area esterna per la didattica all’aperto. Ha richiesto anche la sistemazione di alcuni spazi interni (palazzina destinata ad uffici) ad oggi non in uso, per lo spostamento di una biblioteca e la creazione di una nuova aula nello spazio lasciato libero; la Sez.Artistico Liceo “Chiabrera-Martini” Savona ha richiesto un’ulteriore aula. Stiamo verificando l’utilizzo dei locali destinati alle altre istituzioni scolastiche presenti nel plesso. Con la nuova amministrazione comunale sarà da verificare lo stato dell’arte dell’accordo scuola-comune-cassa edile per la trasformazione dell’ex diurno; per la Sez.Professionale Istituto Secondario Superiore “Mazzini-Da Vinci” abbiamo accolto la richiesta di una diversa distribuzione dei servizi igienici al piano terra per garantire maggior distanziamento; il Liceo Scientifico “O. Grassi” Savona ha richiesto l’ampliamento di alcuni locali. Sono stati completati gli interventi relativi alla demolizione di alcune tramezzature interne per la creazione di numero tre aule di dimensioni maggiori ed è stata modificata la destinazione d’uso di un locale precedentemente destinato a laboratorio di informatica per ottenere un’ulteriore aula. Nell’ala dell’istituto denominato “ala vecchia” si stanno eseguendo le lavorazioni relative al miglioramento sismico dello stabile; presso la Sez. alberghiero Istituto Secondario Superiore di Finale Ligure sono in fase di completamento gli interventi relativi alla controsoffittatura di 4 aule (l’anno scorso non utilizzate causa lavori) in locali già oggetto di intervento di rifacimento della copertura negli scorsi mesi. Causa problematiche riguardanti il reperimento di parte del materiale, i locali verranno riconsegnati alla scuola il 30 settembre prossimo venturo. La tempistica è compatibile con il rientro in presenza di tutti gli allievi in quanto le classi che occuperanno dette aule fino a tal data svolgeranno attività all’esterno dell’istituto; il Liceo “Issel” di Finale Ligure ha richiesto la realizzazione di nuovi laboratori informatici in alcuni locali. Lo stabile è oggetto di interventi di miglioramento sismico finanziati dal MIUR e gli stessi sono stati coordinati con l’esecuzione delle lavorazioni richieste dall’istituto. Si sono concluse temporaneamente le lavorazioni strutturali all’interno dello stabile ed è stata completata la pulizia e la sanificazione dei locali; l’Istituto Secondario Superiore “Falcone” di Loano ha richiesto nuove aule. Sono state completate le lavorazioni relative al recupero del sottotetto con la realizzazione di 4 nuove aule . Sono in fase di installazione due pareti mobili per suddividere l’aula magna ricavando due nuove aule; Il Liceo G. Bruno ha confermato le richieste dello scorso anno in merito alla necessità di avere ulteriori aule. Sono in fase di completamento gli interventi relativi all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’aula che è stata ricavata in spazi adiacenti alla succursale del Liceo in via del Roggetto in Albenga. Abbiamo provveduto ad affittare nuovi spazi; la Sez. alberghiero Istituto Secondario Superiore “Giancardi–Galilei–Aicardi” di Alassio ha richiesto la demolizione di alcune tramezzature interne per ricavare spazi di metratura più grande e garantire il distanziamento".

“Un grande attività svolta – conclude il vice presidente della Provincia - sempre con attenzione dal nostro ente, grazie all’attenzione al mondo scolastico giornalmente e costantemente dedicata dai sui funzionari e dipendenti tutti”.