Sciopero ATA, Causa (FIT Cisl Savona): “Promesse non mantenute, 35 lavoratori dovevano essere stabilizzati: inaccettabile questo impallo di responsabilità”

“Non possiamo accettare questo rimpallo di responsabilità col commissario che ha bloccato tutto nonostante l’impegno dell’amministratore delegato che abbiamo apprezzato: infatti quest’ultimo aveva garantito la stabilizzazione di 35 lavoratori che oggi sono precari - spiega Danilo Causa, responsabile territoriale di Savona della Fit Cisl Liguria - Ecco la motivazione dello sciopero indetto per il prossimo 21 settembre, davanti a questa giravolta non possiamo fare finta di niente”.

“Adesso siamo davanti ad una situazione paradossale dove nessuno si assume la responsabilità di quanto accaduto. Senza dimenticare la lentezza dell’azienda nel dotarsi, tramite apposite procedure di urgenza, di mezzi idonei e funzionanti per garantire sicurezza e qualità del servizio”, conclude Causa.