Albenga, oggi (14 settembre) riapre il sottopasso ferroviario di via XXV Aprile

I lavori in piazza Corridoni

Continuano gli interventi manutentivi ordinari e straordinari ad Albenga. In particolare in questi giorni si sta procedendo con i lavori di consolidamento e riqualificazione manutentiva della tettoia di piazza Corridoni.

I lavori hanno previsto la rimozione delle parti ammalorate, la sostituzione delle gronde dell’acqua piovana e la sistemazione generale e il consolidamento della struttura. A seguito delle numerose sollecitazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, inoltre, si comunica che nella giornata di oggi dovrebbero terminare i lavori di ripristino del sottopasso ferroviario, di competenza delle Ferrovie dello Stato, che da piazza Europa conduce in via XXV Aprile.

"L’intervento sulla tettoia di piazza Corridoni è stato effettuato per garantire il ripristino della struttura adibita a parcheggio pubblico, ma, vista anche la vicinanza con l’ex cinema Astor attuale sede del Centro Giovani, la piazza risulta zona strategica per il comune" afferma il vicesindaco Alberto Passino.

"Dato l’imminente inizio delle scuole, inoltre, sono felice di poter annunciare che l’intervento di ripristino del sottopasso Ferroviario di via XXV aprile sarà concluso nella giornata di oggi e tornerà ad essere percorribile. In queste settimane siamo stati in costante contatto con le Ferrovie sollecitando il loro intervento entro l’inizio dell’anno scolastico” conclude il vicesindaco Passino.