All'Istituto "G. Galilei" di Arma di Taggia due lavagne di ultima generazione

L'Istituto "G. Galilei" si arricchisce quest’anno di altre 2 lavagne di ultima generazione. La ripresa delle lezioni, come ogni anno, è prevista per il primo di ottobre. La scuola privata armese è un centro attivo di studio e preparazione da oltre 40 anni che si è sempre distinto per formazione e ricerca. Le aule interattive diventano un supporto al metodo formativo già basato sulla familiarità, la fiducia e la professionalità.

Il "G. Galilei" offre, inoltre, la possibilità di cambiare corso di studi e scegliere il proprio futuro potendo contare su un ampio ventaglio di indirizzi: licei, tecnici A.F.M., C.A.T, turistico e il nuovo ordinamento professionale per la Sanità e l’assistenza sociale. Le lezioni sono tenute sia in presenza che online per gli agonisti e gli studenti-lavoratori. Riconoscendo nello sport un valore aggiunto e consapevoli che i grandi obiettivi hanno bisogno di tempo e tanta motivazione, abbiamo con gli anni rivoluzionato il nostro modello scolastico proponendo anche l' indirizzo sportivo (il liceo sportivo) basato su lezioni in presenza, online e video lezioni ma soprattutto fattiva collaborazione e impegno.

E’ attivo in Istituto già da molti anni un centro di ascolto che garantisce ai nostri iscritti sicurezza e riservatezza, in modo da chiarire, dialogare e consigliare in relazione alle problematiche tipiche dell’età adolescenziale. Molti altri i corsi facoltativi che si attiveranno per gli interessati: il Corso di teatro in collaborazione con il teatro del Marchingegno, la cui sede è proprio presso l'istituto; i tanti progetti con i formatori della Croce Rossa e della Croce Verde (Corsi di primo soccorso, Corso base di BLS e BLSD) e Corso facoltativo sulla comunicazione e le tecniche di comunicazione, particolarmente efficace, quest'ultimo, per riuscire a gestire l’ansia da prestazione anche in vista degli esami.

L’Istituto è inoltre learning center e sede d’esame dell’Università Niccolò Cusano, un importante Ateneo privato che vanta 7 aree universitarie, 30 corsi, vari Master e Corsi post laurea, oltre ad essere dotato, nella sede centrale di Roma, di un campus in stile anglosassone di più di 54 mila mq immerso in 6 ettari di parco. Nel nostro Polo Imperiese puoi trovare orientamento e supporto per tutti gli anni di studio, fino al raggiungimento della laurea. Referente è la dott.ssa Barbara Buscaglia che risponde al numero 3397811458.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi all’Istituto Galilei, in Via Stazione 6 ad Arma di Taggia (IM), oppure chiamare la segreteria allo 018442233, inviare una mail a istitutoggalilei@yahoo.it, o consultare il sito www.istitutogalileogalilei.