Green Pass per tutti? Siamo in attesa dell’obbligo della certificazione verde, ma per chi?

Sono ore di attesa e tensione quelle che trascorrono a Palazzo Chigi, dove il presidente del consiglio Mario Draghi, giovedì 16 emanerà un nuovo decreto sull’estensione della certificazione verde.

In arrivo, quindi, una stretta non più solo nell’ambito sanitario e scolastico, ma anche per chi ancora non aveva l’obbligo del Green Pass. In discussione sono infatti i dipendenti pubblici e i settori privati.

Proprio sugli ultimi c’è ancora molta contrarietà, da parte soprattutto della Lega, anche se ieri il ministro leghista Giancarlo Giorgetti ha aperto all'estensione del green pass a tutte le categorie di lavoratori, alimentando così il dibattito all'interno del partito.

L’ipotesi sarebbe quella di un solo decreto che comprenda tutti i lavoratori pubblici e privati, e non prima uno apposito per l’ambito pubblici e successivamente per quello privati. Ma ci sarebbe di più. Sembrerebbe infatti che anche chi usufruisce di prestazioni in entrambi gli ambiti necessiti del Green Pass.

Negli ambienti chiusi, pare sarà richiesta la certificazione verde, come già si fa in palestre, piscine, teatri, ristoranti e bar.

Il governo mira, nonostante la campagna vaccinale proceda anche con numeri che ci dicono siano buoni, a vaccinare più persone possibili, per dimezzare ulteriormente lo smart working tornando in presenza in quasi tutti gli uffici.

Si parla inoltre che chi sarà sprovvisto di Green Pass, ricorrerà in una multa che potrà variare dai 400 ai 1000 euro, con l’ulteriore possibilità della sospensione dello stipendio.