La giornata di questo martedì 14 settembre si apre con ancora notizie non incoraggianti per tutti quei viaggiatori che si muovono in autostrada.

Da segnalare sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 0) traffico intenso e quindi rallentamenti lungo il tratto tra Genova Aeroporto e il Bivio A10/A7 Milano-Genova.

Si registra una lunga coda in direzione del capoluogo ligure.