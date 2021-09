Maggiordomo di quartiere: domani, 15 settembre, l'ultimo giorno per presentare le domande

In periodo di pandemia, specialmente, la figura del "maggiordomo di quartiere" ha assunto un'importanza fondamentale per i servizi alla persona specialmente dei più anziani e fragili. Ora, dopo ormai quasi un anno di attività, il servizio è pronto a ripartire per la terza edizione del bando.

Scadrà infatti domani, 15 settembre, il termine ultimo per presentare le domande e partecipare alle prossime selezioni per questo tirocinio di inserimento lavorativo retribuito della durata di sei mesi con sedi a Savona, Cairo Montenotte, Finale Ligure e Loano.

Il compito delle figure scelte sarà poi quello di occuparsi di servizi di prossimità nelle cittadine dove sono attivi gli sportelli, la cui nascita è stata pensata e sviluppata da Regione Liguria, fornendo un'assistenza leggera ai soggetti richiedenti come ad esempio fare la spesa, sbrigare alcune faccende burocratiche come il pagamento di bollettini postali, l'accompagnamento degli anziani nelle passeggiate o prendersi semplicemente cura degli animali domestici di chi è impossibilitato per età o guai fisici.

Un'esperienza non solo di supporto alla comunità, ma anche un'occasione di crescita personale e professionale, come già ci avevano raccontato i responsabili del progetto (leggi QUI).

I destinatari della selezione sono persone di ogni età, giovani o adulti ma comunque maggiorenni, che, alla data di chiusura del termine per presentare la domanda, siano disoccupati, residenti in Liguria, conoscano la lingua italiana, abbiano assolto l’obbligo formativo e abbiano un ISEE inferiore a 20mila euro.

Nei primi undici mesi di attività sono quasi 9mila i liguri che hanno usufruito del servizio, gratuito e attivo fino ad aprile 2022.

Per informazioni: https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/infanzia,-giovani-e-famiglia/maggiordomo-di-quartiere.html