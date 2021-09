Coldiretti: a Firenze l'agricoltura che verrà con le eccellenze del made in Liguria

Una occasione unica per conoscere, degustare e acquistare prodotti italiani e Made in Liguria con incontri ed esperienze tra consumatori, istituzioni e agricoltori e riflessioni sui temi del G20. Dalla lotta allo spreco con i cuochi contadini all’educazione alimentare con la fattoria didattica, dal recupero della biodiversità alla difesa dei suoli fertili, dal ruolo di giovani e donne in agricoltura, dalla rivoluzione tecnologica nei campi alle forme innovative di solidarietà con la spesa sospesa dai contadini per i più bisognosi sono alcuni degli obiettivi del nuovo modello di sviluppo sostenibile presentato dalla Coldiretti in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia dove i grandi della “terra” che partecipano al Summit potranno confrontarsi concretamente con i primati del Made in Italy.

Il G20 dell’agricoltura di Firenze, a partire dalle ore 9 del 16 settembre, inizia con i giovani contadini scenderanno in piazza contro il furto e la distruzione di terra fertile in Italia e nel mondo che favorisce il dissesto ambientale e la speculazione sui prezzi del cibo e sulla fame. Sarà presentato l’appello firmato dai giovani contadini del G20 dei diversi continenti su iniziativa della Coldiretti con lo studio sull’impatto degli accaparramenti e della cementificazione della terra sull’ambiente e sulla fame con un focus sulle produzioni che nel mondo salvano la terra dalle speculazioni, portate in piazza per l’occasione. Saranno presenti tra gli altri la delegata nazionale dei giovani Veronica Barbati e il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Per quattro giorni, dalla mattina del 16 settembre fino alla sera del 19 settembre, il cuore della città di Firenze, in Piazza Santa Croce, diventerà il palcoscenico dei protagonisti del cibo, tra innovazione e tradizione, nel rispetto dell’ambiente, della salute e del territorio. Al grande farmers market, allestito nella piazza, non mancherà il tipico e profumato basilico ligure tra i vari prodotti che i consumatori, insieme alle delegazioni internazionali e nazionali, potranno trovare per vivere l’esperienza di contatto diretto con gli agricoltori, anche attraverso la degustazione dei prodotti e delle ricette tipiche preparate dai cuochi contadini. Senza dimenticare la solidarietà con l’iniziativa la “Spesa sospesa di Campagna Amica”.

Alle ore 12,00 di giovedì 16 settembre nell’area workshop della Coldiretti in piazza Santa Croce presentazione anche in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it di Mater Agro la prima realtà specializzata nella bioinnovazione realizzata da Novamont (leader mondiale) con la partecipazione di Coldiretti con l’obiettivo di creare un laboratorio a cielo aperto per condividere la ricerca agroalimentare in campo e in laboratorio, su temi strategici come risparmio idrico, qualità ambientale e sostenibilità delle produzione. Parteciperanno il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e l’amministratore delegato di Novamont Catia Bastioli.