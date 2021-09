Il Free Yoga ispira il "World Wellness Weekend" ad Alassio

Da anni la città di Alassio è stata scelta tra le location in Italia dove Free Yoga propone costantemente le sue attività, per volontà della sua fondatrice Lucia Ragazzi senior yoga teacher e grazie alla collaborazione con insegnanti/centri yoga di tutta italia. Le attività yoga e benessere proposte in estate ed inverno hanno un grande successo con centinaia di lezioni e migliaia di partecipanti tramite l’operato del locale centro Essere Yoga e Benessere che in questi ultimi anni è stato sempre più appoggiato dal comune di Alassio, dalla Gesco società partecipata che si occupa di impianti, sport, eventi, e dall’Associazione Albergatori, per sviluppare un turismo di settore sotto il marchio Visit Alassio.

Praticanti ed insegnanti yoga già conoscono l’importanza della pratica per un benessere che coinvolge corpo, mente, respiro, emozioni ed anima, ma a questo si sono aggiunte le immagini del molo di Alassio giornalmente pieno di turisti italiani e stranieri che hanno fatto il giro dei media e dei social. Il Molo di Alassio è stato inserito tra le tre più belle destinazioni in Italia dove poter praticare yoga,

offre una cornice unica per praticare su una sorta di zattera sospesi tra cielo e mare, immersi nella natura, tra odori colori e suoni rigeneranti.

Il trend, che attività di yoga gratuite possano contribuire non solo al benessere dei partecipanti ma anche esser importanti per sviluppare turismo, è sempre più in crescita, ed ecco quindi che l’organizzazione mondiale WWW, che ogni anno propone un appuntamento in tutto il mondo, ha deciso per la Liguria e l’Italia di voler esser presente ad Alassio, cavalcando il lavoro già svolto e valorizzandolo.



Alassio sarà tappa del World Wellness Weekend nei giorni 18 19 settembre 2021,

con attività yoga e benessere gratuite che garantiranno i plus per fruire di una speciale vacanza in città, in aggiunta alla consueta possibilità di fruire di una spiaggia unica, mare, percorsi nella natura, shopping, ristoranti ed hotel con un attenzione a menù benessere e molto altro.



Per l’occasione saranno in programma esperienze emozionali di yoga e benessere all’alba e al tramonto, con location suggestive nella natura, degustazione di prodotti tipici, pratiche olistiche corpo mente, che regalano benessere e forti emozioni a tutti i partecipanti come da programma seguente:

sabato 18 settembre ore 8.00 – 9.00 sul pontile Bestoso, molo di Alassio, Yoga Meditazione Respiro all'alba, esperienza emozionale di benessere: lezione yoga con essenze profumate e baci di Alassio, a seguire colazione benessere facoltativa;

ore 18.30 – 20.00 sul pontile Bestoso, molo di Alassio, Yoga Green Juice al tramonto, esperienza emozionale di benessere: lezione yoga con musica e aperitivo degustazione di gustosi e salutari succhi, estratti di frutta verdura.

Domenica 19 settembre ore 8.00 – 9.00 sul pontile Bestoso, molo di Alassio, Yoga Meditazione Respiro all'alba, esperienza emozionale di benessere: lezione yoga con essenze profumate e baci di Alassio, e a seguire colazione benessere;

ore 10.30 – 11.30 nella spiaggia Capo Mele Beach di Laigueglia, Yin Yoga, Relax e Nutrizione, esperienza emozionale di benessere: lezione yin yoga con profondo rilassamento sulla sabbia e musica, a seguire conferenza sulla nutrizione e pranzo benessere facoltativo.

I partecipanti sono coccolati tutto il tempo grazie ai partner sponsor dell’evento con un tappetino brandizzato (ReYoga), bottigliette di acqua (Acqua di Calizzano), salviette ed essenze (Acqua di Alassio), gelato a tema (gelateria Perlecò), foto ricordo e i Baci di Alassio dolci di cioccolato famosi in tutto il mondo (pasticceria Pane Burro e Marmellata). Una speciale collaborazione viene fornita dall'ente sportivo Libertas Coni e della rete associativa ente di terzo settore Anas Italia. Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle norme anticovid con distanziamento, pulizia, sanificazione ecc.

Il World Wellness Weekend, fondato da Jean-Guy de Gabriac, organizzato ad Alassio con l’ambassador Cinzia Galletto è anche una chiusura del cerchio, infatti nell’occasione verrà consegnato a Lucia Ragazzi un premio concesso in rarissime occasioni al mondo. Un riconoscimento per la dedizione e l’eccellente lavoro che da anni svolge nel settore in tutta italia diffondendo sani ed etici principi, formando ottimi professionisti, realizzando importanti eventi, ma soprattutto per essere precursore di un turismo legato al wellbeing, basta infatti guardare alla lungimiranza con cui ha creato ad Alassio un evento unico a livello europeo, quattro mesi estivi con attività giornaliere, centinaia di lezioni e migliaia di partecipanti, un importante servizio gratuito ma di qualità per vacanze yoga e benessere, ma soprattutto un enorme potenziale da sviluppare per un turismo di settore tutto l’anno.

Per informazioni e prenotazioni contattare: Free Yoga Italia & Essere Yoga e Benessere 338-7397108 info@essereyogaebenessere.com www.essereyogaebenessere.com.