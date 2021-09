Lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati premiato al "Cronin"

Sarà lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati l’ospite d’onore della cerimonia conclusiva del premio “Cronin”, la manifestazione letteraria promossa dalla sezione savonese dell’Associazione medici cattolici italiani. Recalcati riceverà il premio alla carriera 2020 e terrà una relazione dal titolo “La cura delle parole”.

La cerimonia del “Cronin” avrà luogo sabato 18 settembre, alle ore 10.15 a Noli. Le probabili condizioni meteo avverse hanno indotto gli organizzatori a rinunciare alla sede inizialmente prevista, piazza Stettini, e a scegliere l’oratorio di sant’Anna, in piazza Ronco 1.

Giunto alla sua quattordicesima edizione, il premio “Cronin” è un concorso letterario nazionale rivolto in esclusiva ai medici, iscritti o ex iscritti all’Ordine, Quattro le sezioni del concorso: narrativa, poesia, saggistica e teatro. La voce di un attore darà vita alle composizioni premiate, con la lettura di alcuni estratti. Il momento conviviale successivo che l’Amci offrirà ai giurati e ai quattro vincitori dei rispettivi si svolgerà presso il ristorante Nazionale in Noli. L’ingresso alla manifestazione sarà libero, nel rispetto delle vigenti norme anti Covid. Per informazioni telefonare al numero 348.2684590.

“La finalità del premio – spiega il presidente dell’Amci savonese Marco Lovisetti – è, da sempre, quella di favorire nel medico l’espressione più intima e sovente meno conosciuta della sua sensibilità. Il concorso ha visto nel tempo una progressiva crescita di partecipazione da ogni regione italiana e un incremento di consenso e visibilità”.