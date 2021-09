"Peperoncino a Spillo" a Laigueglia: un evento per la difesa personale della donna

Il simbolo del tacco rosso a spillo è diventato il simbolo contro femminicidio ed uxoricidio da alcuni anni, legato a battaglie legali contro la violenza sulle donne. Sostenendo questa causa, la manifestazione vuole dare un servizio utile alle donne, aiutandole ad evitare di divenire vittime di aggressioni su strada, ed insegnare il corretto uso dello spray al peperoncino (capsicum).

L'evento tenuto da Michele Farinetti, esperto di difesa personale docente presso le forze di polizia italiane ed autore di un manuale tecnico di difesa per le forze dell'ordine, darà a tutte le partecipanti donne (da 16 anni in su) compendio teorico e dimostrazione pratica di tecniche fra cui l'uso del capsicum. Le partecipanti riceveranno in omaggio ad inizio lezione una bomboletta di capsicum che useranno durante la lezione e che potranno tenere.

La lezione si terrà sul molo di Laigueglia dalle 9.30 alle 11 di sabato 18 settembre. Le partecipanti dovranno indossare scarpe da ginnastica, però viene richiesto anche di portare un paio di tacchi a spillo rosso per fare le foto di rito a fine evento. L'evento è patrocinato dal comune di Laigueglia.