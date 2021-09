Politica |

Savona 2021, il candidato Schirru: "Riportare il demanio al Comune per sviluppare meglio il turismo"

Nel pomeriggio incontro insieme al consigliere Vaccarezza e all'assessore Scajola coi balneari

Appuntamento per affrontare un argomento di particolare attualità quest'oggi per il candidato del centrodestra alle prossime comunali di Savona, il dottor Angelo Schirru, che, insieme all’assessore regionale Marco Scajola e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha incontrato i balneari, con la partecipazione del presidente regionale del Sib, Enrico Schiappapietra. Al centro dell'incontro pomeridiano sono stati portati i temi che maggiormente stanno a cuore ai professionisti del settore "che troppo spesso sono stati vittima di una regolamento incerto e mai pienamente comprensibile" ha scritto il candidato attraverso la propria pagina Facebook. "Vogliamo trovare le giuste soluzioni e poter programmare insieme il futuro radioso che le nostre coste e le nostre spiagge meritano" ha detto ancora, ponendo l'accento poi su una questione in particolare: "La richiesta è che si passi dal demanio dell'Autorità Portuale alla proprietà comunale, ed è una richiesta motivata nell'interesse della città di Savona per poter sviluppare un discorso turistico a tutto campo" ha spiegato il candidato Schirru.

I.P.E.

