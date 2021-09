Sanità, oggi l'incontro tra Toti e i sindacati sul piano 'Restart'

Si è svolto presso la sede di Regione Liguria l’incontro tra il Presidente della Liguria Giovanni Toti insieme al coordinatore della Struttura di missione della Sanità Giuseppe Profiti e i rappresentanti liguri dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil per fare il punto sul Piano Restart Sanità, finalizzato a recuperare, con un progetto di carattere straordinario, l’attività che il sistema non ha potuto svolgere a causa dell’emergenza Covid-19.



È stato ricordato che il Piano prevede investimenti per 24 milioni di euro entro la fine del 2021 a cui si aggiungeranno ulteriori 36 milioni circa per il prossimo anno.



Per quanto riguarda la prima fase del Piano, le risorse saranno destinate per circa il 63% circa all’incremento dell’offerta diretta delle strutture pubbliche del sistema sanitario regionale rispetto ai livelli del 2019 pre-covid, mentre la restante parte per circa il 38% ad un aumento dell’offerta da parte delle strutture private già accreditate da Regione Liguria.

Al termine del confronto è stata condivisa la necessità che, una volta definito il Piano con le aziende sanitarie e ospedaliere del servizio sanitario regionale, si apra in quella sede un confronto con le rappresentanze sindacali aziendali.