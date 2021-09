70° anniversario della Nato in Italia: il Fiat 500 Club di Garlenda ospite a Lago Patria

Venerdì 17 settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Lago Patria, a Napoli, per la cerimonia del 70° anniversario della Nato in Italia. Per questo importantissimo evento sarà presente anche il Fiat 500 Club Italia con una delegazione rappresentata dai Coordinamenti della Campania.

L'evento si terrà presso il Comando Jfc Naples. L'inizio della cerimonia è previsto alle ore 11. Gli onori di casa saranno fatti dall'ammiraglio Robert Burke, comandante del Comando interforze alleato di Napoli, nonché comandante delle Forze navali Usa in Europa e in Africa.