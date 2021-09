Incontri, archeologia e laboratori per bambini: “Albenga Racconta - Storie animate all'ombra delle torri” pronta a partire

Fermento in città per “Albenga Racconta - Storie animate all'ombra delle torri”, un festival culturale che si svolgerà dal 24 al 26 settembre e che, per il primo anno, porterà in scena incontri con autori, concerti, recital, laboratori per bambini e spettacoli dal vivo, animando per un lungo weekend uno dei centri storici più ricchi di fascino e di storia della Liguria di Ponente.

L'arte del racconto sarà il filo conduttore dei 15 incontri in programma che si svolgeranno in Piazza San Michele, Piazza dei Leoni e Piazza IV Novembre, accogliendo scrittori di alto profilo, musicisti e attori che daranno vita a racconti sussurrati, suonati e recitati rivolgendosi a un pubblico senza età, per una serie di appuntamenti che parlano a grandi e piccoli.

L’evento, che vede già un programmo fitto di incontri, si è arricchito inoltre di un importante appuntamento: sabato 25 settembre dalle ore 16 alle ore 17.30 in Piazza San Michele gli archeologi che negli ultimi mesi hanno scavato presso il sito di San Clemente presenteranno le importanti scoperte effettuate.

“L’archeologia racconta. Antiche storie dai nuovi scavi nel complesso di San Clemente” a cura della dottoressa Marta Conventi (Soprintendenza APAP IM-SV), in collaborazione con Regio IX Liguria Archeologia e Comune di Albenga sarà l’occasione per scoprire tutti i segreti di San Clemente e osservare l’ultima scoperta effettuata: l’epigrafe paleocristiana di Leoninus.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle GEP (Giornate Europee del Patrimonio) 2021.





Tutte le info e il programma sui canali social di Albenga Racconta e sul sito www.albengaracconta.it





Gli incontri sono tutti a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso lo IAT di Albenga: tel. 335 5366406, e-mail iat@comune.albenga.sv.it

Per partecipare sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina ed esibire il Green Pass.





Programma:





Venerdi 24 settembre:

ore 17:30 in Piazza San Michele: saluto delle autorità

ore 18:00 in Piazza San Michele Guido Festinese presenta “Mare Faber” (Galata edizioni) e Mauro Tiraoro presenta “Ho visto Faber giocare” (Galata edizioni)

ore 21:00 in Piazza San Michele proiezione video “Genova-mediterrano e ritorno: un viaggio a disegni animati attraverso Creuza de ma” di Matteo Valenti a cura di Coop Liguria. A seguire Fabrizio Calzia presenta “La Genova di Fabrizio De André” (Newton Compton) con accompagnamento musicale di Max Manfredi





Sabato 25 settembre

ore 11:00 in Piazza dei Leoni incontro dedicato ai più piccoli Claudia Fachinetti presenta “Vito il gatto bionico” (Battello a Vapore) : una storia vera di disabilità e coraggio

ore 17:00 in Piazza San Michele Enrico Deaglio presenta “Cose che voi umani” (Marsilio)

ore 18:00 in Piazza San Michele Stefano Zecchi presenta “Anime nascoste” (Mondadori)

ore 21:00 in Piazza San Michele Bruno Morchio presenta “Voci nel silenzio” (Garzanti) con letture a cura di Nello Simoncini e Raffaella Simoncini

Domenica 26 settembre

ore 11:00 in Piazza dei Leoni Andrea Ferraris presenta “Una zanzara nell’orecchio” (Einaudi) laboratorio sulla realizzazione di una graphic novel

ore 17:00 in Piazza San Michele Gianni Oliva presenta “La bella morte: gli uomini e le donne che scelsero la repubblica sociale italiana” (Mondadori)

ore 18:00 in Piazza dei Leoni Paola Servente presenta “Il problema è che ti penso” (Newton Compton) e Carla Viazzi presenta “La penultima mossa” (Morellini) con letture di Fabio Fiori e Lucia Caponetto

ore 19:00 in Piazza San Michele Roberto Napoletano presenta “Mario Draghi. Il ritorno del cavaliere bianco” (La nave di Teseo)

ore 21:00 in Piazza San Michele “La divina commediola” spettacolo di e con Giobbe Covatta





Sabato 25 settembre

ore 16.00 in Piazza San Michele “L’archeologia racconta. Antiche storie dai nuovi scavi nel complesso di San Clemente” a cura della dottoressa Marta Conventi (Soprintendenza APAP IM-SV), in collaborazione con Regio IX Liguria Archeologia e Comune di Albenga. L’iniziativa è promossa nell’ambito delle GEP (Giornate Europee del Patrimonio) 2021.





Laboratori per bambini:

Sabato 25 settembre 10.00 -13.00 / 16.00-18.00 in Piazza IV Novembre laboratorio per bambini da 6 a 10 anni a cura di Visual School “Come nasce un fumetto”

Domenica 26 settembre ore 16.00-17.30 in Piazza IV Novembre laboratorio per bambini da 5 a 8 anni “La città che vorrei” a cura di aps #cosavuoichetilegga e casa cultural